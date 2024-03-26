Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов

CentralAsia (CA) - Нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто его заказчик, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Он назвал нападение актом устрашения. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нашей страной с 2014 года руками киевского режима».

«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — заявил президент.

По словам Путина, власти России видят, что США «по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

Он также перечислил несколько вопросов, на которые предстоит ответить спецслужбам: действительно ли радикальные исламисты заинтересованы в ударах по России? Как они пошли на теракт в священный для мусульман месяц Рамадан?

Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити», а также устроили там пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Семеро из них, в том числе граждане Таджикистана и России, арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая.