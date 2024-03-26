Монголия впервые использовала собственный ChatGPT для получения информации о полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) - Антикоррупционная операция правительства Монголии «Прозрачность» вышла на новый уровень с введением монгольского ChatGPT впервые. Об этом сообщил министр электронного развития и связи Учрал Ням-Осор.

Государственный, частный сектор и правительственные организации имеют возможность анализировать источники данных. В результате монгольский ChatGPT, инициированный частным сектором, поддержал разработку системы, а правительство Монголии впервые внедрило ChatGPT в систему shilen.gov.mn-2 в сотрудничестве с компанией частного сектора.

«Борьба с коррупцией в рамках операции «Прозрачность» вышла на новый этап за счет того, что в сотрудничестве с частным сектором мы разработали версию 2.0 открытой информационной системы shilen.gov.mn и внедрили новейшую технологию искусственного интеллекта. Например, каждый может связаться с ChatGPT на монгольском языке, чтобы получить информацию, связанную с лицензиями на добычу полезных ископаемых», — сказал он.

Open AI и ChatGPT — это системы автоответчиков с помощью искусственного интеллекта. Shilen.gov.mn, в результате раскрытия информации, впервые становится открытой информация о лицензиях на добычу полезных ископаемых.

С помощью технологии ShatGPT, основанной на искусственном интеллекте, эта информация быстро доступна. В отличие от автоответчиков, технологии на основе искусственного интеллекта всегда учатся. Чем больше вопросов вы задаете, тем больше узнает ИИ. В настоящее время монгольский ChatGPT думает как девятилетний ребенок. Чем больше вы будете спрашивать, тем больше искусственный интеллект будет учиться и развиваться. Это открывает новую эру, в которой право граждан на информацию регулируется технологиями, а не людьми.

Хотя 978 000 единиц информации были обнародованы, найти необходимую информацию изнутри было сложно, но получить информацию стало проще благодаря подготовке монгольских инженеров на основе технологий искусственного интеллекта.

В следующий раз монголы намерены учить ИИ отвечать на вопросы о выделении земли и специальных государственных фондах.

источник: middleasiannews.com

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