экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Руководство Boeing уйдет в отставку из-за проблем с безопасностью лайнеров
Дэйв Калхун
Дэйв Калхун

CentralAsia (CA) -  Компания Boeing объявила о масштабных перестановках в своем руководстве на фоне проблем с безопасностью лайнеров, сообщает Reuters.

Гендиректор компании Дэйв Калхун уйдет со своего поста в конце 2024 года. Председатель совета директоров Ларри Келлнер в мае не будет выставлять свою кандидатуру на переизбрание на очередном совете директоров. Дэн Стил — гендиректор подразделения, выпускающего гражданские авиалайнеры, — покинет компанию немедленно.

Имя нового гендиректора Boeing пока не названо. На фоне сообщений о смене руководства акции компании выросли на 3%.

В последние годы авиакомпании высказывали претензии по поводу качества контроля безопасности в новых лайнерах Boeing 737 Max 9. В начале января у самолета авиакомпании Alaska Air во время полета сорвало заглушку аварийного выхода. Самолет вернулся в аэропорт вылета, никто не пострадал. Полеты 737 Max 9 были приостановлены.

Помимо претензий к качеству контроля безопасности, контрагенты Boeing были недовольны регулярными срывами сроков поставок заказанных лайнеров.

Дэйв Калхун стал гендиректором Boeing в 2020 году. Его предшественник был уволен после двух авиакатастроф лайнеров 737 Max 8, в которых погибли 346 человек. Причиной обоих крушений стали недостатки в конструкции самолетов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com