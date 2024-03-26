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Рахмон назвал теракт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске «постыдным и ужасным событием», сообщается на сайте президента.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал президент во время выступления на церемонии проведения наврузовского карнавала «Караван радости» в Душанбе.

Рахмон подчеркнул, что подростков и молодых людей следует беречь от влияния «таких деструктивных и ужасающих групп и движений». Нельзя допустить, чтобы дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей», заявил глава государства.

24 марта Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Президент заявил, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии».

Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити», а также устроили там пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Семеро из них, в том числе граждане Таджикистана и России, арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая.

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