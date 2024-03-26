Более 24 тыс. человек сдали кровь для раненых при теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Более 24 тыс. доноров с 23 по 25 марта сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Всего за три дня донорские пункты страны приняли более 24 тыс. доноров, заготовили 10 тыс. л цельной крови и почти 2 тыс. л плазмы», — говорится в сообщении.

Только в Москве за три дня кровь сдали более 10 тыс. человек, добавила Скворцова. В столице заготовили более 4 тыс. л цельной крови и 279 л плазмы.

По словам главы ФМБА, особенно высокий поток доноров фиксируют в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области. В настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно, подчеркнула Скворцова.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и расстреляли посетителей и сотрудников. После они подожгли концертный комплекс и скрылись. По последним данным, при теракте погибли 139 человек, ранения получили 182 человека. Четверо предполагаемых террористов были задержаны и арестованы. ФСБ сообщила, что их задержали при попытке пересечь границу с Украиной. Суд также арестовал еще трех человек по этому делу.