В США рухнул двухкилометровый мост, в него врезалось грузовое судно
- Азия и мир, происшествия
- 14:13, 26 марта 2024
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- Обновлено: 14:17, 26 марта 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает The Telegraph.
«Все полосы закрыты в обоих направлениях из-за инцидента на мосту I-695 Key Bridge. Движение осуществляется в объезд», – говорится в сообщении транспортного управления Мэриленда.
По данным представителя городской пожарной охраны Кевина Картрайта, в воду упало по меньшей мере семь автомобилей.
На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».
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