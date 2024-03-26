В США рухнул двухкилометровый мост, в него врезалось грузовое судно

CentralAsia (CA) - Автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает The Telegraph.

«Все полосы закрыты в обоих направлениях из-за инцидента на мосту I-695 Key Bridge. Движение осуществляется в объезд», – говорится в сообщении транспортного управления Мэриленда.

По данным представителя городской пожарной охраны Кевина Картрайта, в воду упало по меньшей мере семь автомобилей.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».