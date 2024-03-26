В Казахстане сократят площади посевов пшеницы

CentralAsia (KZ) - В этом году Казахстан сократит площади посевов пшеницы на 429 тыс. га, а вместо этого будут увеличены площади социально значимых и высокорентабельных культур, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«По данным акиматов областей, в текущем году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 209,6 тыс. га меньше показателя 2023 года. Так, посевные площади пшеницы, по сравнению с прошлым годом, планируется разместить на 13,3 млн га, при этом сократив на 429,2 тыс. га», - сказал Сапаров.

По его словам, вместо пшеницы планируется увеличить посевы масличных культур – на 385,7 тыс. га, в том числе, подсолнечника на 60 тыс. га, и довести общую посевную площадь масличных культур до 3,2 млн га. Также увеличатся посевы картофеля на 6,9 тыс. га, гречихи – на 10,6 тыс. га, сахарной свеклы – на 12 тыс. га.

«Учитывая поручение правительства и возникающие проблемы с обеспечением аграриев поливной водой в период вегетации, проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. В текущем году, по сравнению с прошлым годом, прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га – со 116 тыс. га до 100 тыс. га, риса – на 6,4 тыс. га, то есть 93,9 тыс. га», - добавил Сапаров.

Министр заверил, что в целом планируемые площади по зерновым, овощебахчевым и картофелю позволят «полностью обеспечить нужды внутреннего рынка».

Посевная кампания начнется во второй декаде мая. По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, на весенне-полевые работы будет выделено 340,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива по цене 2023 года - 250 тенге за литр во всех

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