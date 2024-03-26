Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на время Рамадана

CentralAsia (CA) - 25 марта Совет безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан. Резолюцию поддержали 14 стран, США воздержались, сообщает сайт «Новости ООН».

В принятой резолюции Совбез ООН требует «немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, что приведёт к постоянному устойчивому прекращению огня».

В документе также говорится о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников, а также обеспечении гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных потребностей.

Резолюция была подготовлена делегациями Алжира, Гайаны, Мальты, Мозамбика, Республики Корея, Сьерра-Леоне, Словении, Швейцарии, Эквадора и Японии.