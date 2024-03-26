Теракт в Москве. Арестовали восьмого обвиняемого

Алишер Касимов

CentralAsia (CA) - В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте восьмого обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его доставили в суд.

«В суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на «Крокус Сити Холл»,— сообщили агентству в пресс-службе суда.

Касимов родился в городе Ош, он гражданин России, у него трое детей, передает ТАСС из зала суда.

«Держу кафе в Красногорске, есть ИП», — рассказал он в суде.

Как пишет ТАСС, Алишер Касимов сдал квартиру одному из террористов Фаридуни Шамсутдину, где они организовали базу для подготовки теракта.

Отвечая на вопрос судьи, понятна ли ему суть обвинения, Касимов заявил, что не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом — он просто выложил объявление о сдаче квартиры на «Авито», пишет «Медиазона».

Позднее судья Елена Ленская санкционировала арест Алишера Касимова сроком до 22 мая. Его отправили в СИЗО.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, ранения получили 182 человека. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Семеро из них, в том числе граждане Таджикистана и России, арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая.