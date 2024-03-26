экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Присяжных для суда по делу Бишимбаева выберут в Астане

CentralAsia (KZ) -  27 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание по отбору присяжных заседателей по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

Во время заседания определится состав коллегии из 12 присяжных заседателей: 10 основных и двоих запасных. Отбор проводится в закрытом судебном заседании, чтобы исключить возможность раскрытия личностей присяжных.

12 марта стало известно, что суд по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, пройдёт с участием присяжных заседателей. Соответствующее ходатайство стороны подсудимого удовлетворила судья Айжан Кульбаева

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com