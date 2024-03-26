В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Присяжных для суда по делу Бишимбаева выберут в Астане

CentralAsia (KZ) - 27 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание по отбору присяжных заседателей по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

Во время заседания определится состав коллегии из 12 присяжных заседателей: 10 основных и двоих запасных. Отбор проводится в закрытом судебном заседании, чтобы исключить возможность раскрытия личностей присяжных.

12 марта стало известно, что суд по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, пройдёт с участием присяжных заседателей. Соответствующее ходатайство стороны подсудимого удовлетворила судья Айжан Кульбаева

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