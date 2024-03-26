В Минэнерго Казахстана отреагировали на предложение Туркменистана по поставкам электроэнергии

CentralAsia (TM) - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал предложение Туркменистана по поставкам электроэнергии и газа в Казахстан для обеспечении энергетической безопасности, передает informburo.kz.

«У нас на регулярной основе идут консультации со всеми нашими коллегами из стран Центральной Азии в части взаимного обмена и поставок энергоресурсов. В целом, Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. Уже в настоящее время осуществляется экспорт в Кыргызскую Республику. Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. Мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей», – сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства.

При этом министр не смог уточнить примерный тариф поставок. Ведомство поручит «КазМунайГазу» и KEGOC отработать этот вопрос.

По данным KEGOC, в этом году дефицит электроэнергии в Казахстане в осенне-зимний период составит около 1,025 ГВт. Покрывать дефицит планируют из России. Журналисты спросили министра, возможно ли, что при выгодном предложении Казахстан отдаст предпочтение Туркменистану.

«Это зависит от договорённостей. Да, действительно, если предложение будет интересным, с целью защиты интересов казахстанских потребителей, мы готовы принять это предложение», – заключил Алмасадам Саткалиев.

14 марта национальный лидер, председатель халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан может экспортировать природный газ и электроэнергию в Казахстан.