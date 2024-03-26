Путин: Следователи устанавливают детали теракта в «Крокусе», выясняют роли террористов

CentralAsia (CA) - Следователи устанавливают обстоятельства теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент России Владимир Путин.

«Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Он добавил, что свои вопросы отрабатывают и органы ФСБ, других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета.

Путин рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы «террористы», виновные в теракте в «Крокус Сити Холле», понесли справедливое наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, ранения получили 182 человека. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Восемь из них арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая.