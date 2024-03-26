Путин поручил держать на контроле ситуацию в миграционной сфере
- Азия и мир, общество
- 18:05, 26 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем, заявил президент России Владимир Путин в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
«Прошу <...> продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере — очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», — сказал президент.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75%.
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