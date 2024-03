Iron Maiden приглашает монгольскую The HU в свой тур

CentralAsia (MNG) - Мировой тур Iron Maiden Future Past стал масштабнее благодаря добавлению новой даты и поддержке вирусных монгольских металлистов The Hu.

«Америка, мы увидим тебя очень скоро»: монгольские фолк-метал-сенсации The Hu поддержат Iron Maiden в расширенном туре Future Past Tour по Северной Америке.

Iron Maiden пишет: «We look forward to welcoming The Hu on our North American leg of The Future Past Tour later this year!» -*(Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать The HU на нашем североамериканском этапе тура The Future Past Tour позднее в этом году!).

Брюс Дикинсон, возможно, сейчас занят своей сольной работой, но машина Iron Maiden снова заработает в 2024 году.

Группа только что объявила дополнительную дату своего предстоящего североамериканского этапа мирового тура The Future Past в Footprint Center в Фениксе, штат Аризона, 9 октября.

Maiden также подтвердили, что это последнее шоу в Северной Америке, добавленное в этот тур, который начнется в Сан-Диего 4 октября и продлится до 17 ноября, а затем завершится в Сан-Антонио, штат Техас.

Помимо новой даты, Iron Maiden также объявили, что сенсация монгольского фолк-метала The Hu будет разогревать их на всех концертах в Северной Америке.

Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом.

Основателем группы, автором большинства песен (как музыки, так и текстов) и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Немаловажную роль в успехе группы также сыграл менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд, который присоединился к группе с момента её основания и остаётся в ней по сей день.

Iron Maiden продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру (четыре альбома достигли первого места по продажам и пятнадцать из них попали в топ 10 хит-парадов одной лишь Британии). За международные достижения коллектив в 2002 году был награждён премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес).

источник: middleasiannews.com

