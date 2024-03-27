Кэмпбелл встретился с Премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ, — ГосДеп

CentralAsia (MNG) - Итоги визита Кэмпбелла: $900 тыс. скотоводам, мощная поддержка США преподаванию английского языка и кредит для бизнесвумен в размере $5 млн.

Ниже приводим речь пресс-секретаря Мэтью Миллера:

«22 марта в Улан-Баторе заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл встретился с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, чтобы обсудить сотрудничество по двусторонним региональным и глобальным вопросам. Заместитель госсекретаря подчеркнул углубление политических, экономических и межличностных связей между США и Монголией, а также непреходящие ценности, которые связывают наши страны как индо-тихоокеанские демократии. Соединенные Штаты инвестируют в эти отношения через проекты развития, например через совместный водный договор Корпорации «Вызовы тысячелетия» стоимостью 462 миллиона долларов; программы помощи, такие как поддержка USAID в размере 900 000 долларов монгольским общинам, пострадавшим от суровой зимней погоды; сюда же относится и наше партнерство в космосе, цепочках поставок важнейших полезных ископаемых и решениях в области возобновляемых источников энергии. Заместитель госсекретаря далее подчеркнул мощную поддержку США преподаванию английского языка и наращиванию потенциала в Монголии.

В Улан-Баторе заместитель госсекретаря также встретился с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и государственным секретарем Министерства иностранных дел Анхбаяром Нямдоржем, провел круглый стол с руководителями космических и технологических компаний и посетил принадлежащую женщине кашемировую фабрику, финансируемую за счет кредита в размере 5 миллионов долларов от Международной финансовой корпорации развития США.

Визит заместителя госсекретаря в Улан-Батор, ставший частью его первой зарубежной поездки с момента вступления в должность, подчеркнул стратегическое партнерство третьего соседа между Соединенными Штатами и Монголией и прочную дружбу между американским и монгольским народами».

источник: middleasiannews.com

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