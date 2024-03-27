В Монголии потери от массового падежа скота приблизились к 6 млн животных

CentralAsia (MNG) - Число погибших от сложных весенне-зимних условий сельскохозяйственных животных в Монголии достигло почти 6 млн голов. Об этом специальная государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила на брифинге.

«По состоянию на 20 марта в нашей стране погибло от сложных зимних и весенних услвий 5 922 957 домашних пастбищных животных. Полностью лишились поголовья своего скота 380 домохозяйств», — приводятся данные комиссии.

По ее информации, на конец марта около 50% территории Монголии еще покрыто снегом. Его толщина достигает 23-28 см в западном аймаке (регионе) Увс. Метеорологи передали штормовое предупреждение о том, что 26 и 27 марта на большей части страны ожидаются сильные снежные и пыльные бури со скоростью ветра от 16 до 34 м/с.

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