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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Монголии подготовку двусторонних политических контактов

CentralAsia (MNG) -  Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Монголии в Москве Энхтувшин Өлзийсайхан обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подготовку политических контактов двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе беседы Андрей Руденко поблагодарил посла за соболезнования, выраженные руководством Монголии в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", и осуждение терроризма, — информировали в МИД РФ. — В ходе дальнейшего разговора стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-монгольских отношений, подготовку двусторонних политических контактов и вопросы взаимодействия на международной арене».

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