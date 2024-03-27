Замглавы МИД РФ обсудил с послом Монголии подготовку двусторонних политических контактов

CentralAsia (MNG) - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Монголии в Москве Энхтувшин Өлзийсайхан обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подготовку политических контактов двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе беседы Андрей Руденко поблагодарил посла за соболезнования, выраженные руководством Монголии в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", и осуждение терроризма, — информировали в МИД РФ. — В ходе дальнейшего разговора стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-монгольских отношений, подготовку двусторонних политических контактов и вопросы взаимодействия на международной арене».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения