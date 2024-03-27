Монголия будет поставлять в РФ без пошлин 375 видов сельскохозяйственной продукции

Хурэлбаатар Чимэд

CentralAsia (MNG) - Власти Монголии планируют поставлять в Россию без пошлин 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Об этом заявил вице-премьер по экономике – министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд на национальном форуме «Возрождение погранпереходов - 2024».

По его словам, переговоры с российской стороной идут на протяжении шести месяцев. «Заключено соглашение о беспошлинном экспорте без квот трех групп монгольских товаров: мясной продукции, кожи и кожаных изделий, изделий из шерсти и кашемира. Всего 375 видов таких товаров будут ввозиться в РФ», — сказал руководитель главного экономического ведомства страны во время своего выступления на форуме.

Он напомнил, что еще в 2022 году в товарообороте между странами экспорт Монголии составлял только 3%. В 2023 году показатель увеличился до 5% за счет мясной продукции.

После выступления Хурэлбаатар Чимэд ответил на критику о том, что много лет не развиваются свободные экономические зоны (СЭЗ) на границах Монголии с РФ и КНР. «Честно говоря, они не выполняют никакой работы, кроме продажи алкоголя и сигарет. Одна из составляющих торгового соглашения с Россией - возрождение СЭЗ. Это соглашение должно решить эту проблему», — отметил зампред правительства по экономике.

Сегодня в Монголии возле российской границы располагаются две свободные экономические зоны. Первая - «Алтанбулаг» на северной границе страны с Республикой Бурятия. Вторая СЭЗ сЦагааннуур» на западной границе с Республикой Алтай должна стать международным торговым и транспортно-логистическим центром за счет грузоперевозок из Китая в Россию по монгольскому участку Азиатской магистрали АН-4.

Источник: tass.ru

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