Букмекерская компания Digitain будет сотрудничать с оператором в Монголии

CentralAsia (MNG) - Digitain объявила о заключении партнерского соглашения с монгольской компанией Mnbet, которой управляет ООО NZGM.

В рамках этой сделки поставщик спортивных ставок предоставит онлайн-оператору готовое решение.

Готовое решение Digitain включает в себя собственную букмекерскую контору, состоящую из нескольких функций, таких как внутренние риск-менеджеры и спортивные трейдеры, рынки ставок, платежный шлюз, спортивные данные и статистика, а также многое другое.

В этой букмекерской конторе также есть корпоративные инструменты для мобильных, настольных компьютеров и розничных каналов.

Директор по продажам Digitain Ани Мкртчян сказала: «ООО «NZGM» является одним из ведущих операторов B2C на регулируемом рынке Монголии. Мы надеемся, что Mnbet будет иметь передовые технологии для расширения своей доли рынка и дальнейшего роста.

«Готовое решение Digitain включает в себя несколько функций, повышающих вовлеченность игроков и рост доходов. К ним относятся Autobet, Betbuilder, Sports Jackpots, Instant Cashback, Push Notifications и наша успешная социальная функция Sportchat, которая пользуется успехом как у игроков, так и у операторов».

Директор ООО NZGM Г. Нямсамбуу добавил: «Мы восхищаемся компанией Digitain уже несколько лет, поскольку она продолжает оставаться одним из ведущих B2B-провайдеров в сфере iGaming.

«Мы уверены и с нетерпением ждем запуска новой платформы по мере развития бренда Mnbet и обеспечения лучших функций и опыта для наших игроков».

Эта новость появилась вскоре после того, как Digitain на прошлой неделе заключила сделку по поставке готового решения для букмекерских контор сербскому оператору King.rs.

Digitain — поставщик программного обеспечения для спортивных ставок и платформ iGaming, готовых решений + API.

источник: middleasiannews.com

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