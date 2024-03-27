В Москве завершили поиски пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

CentralAsia (CA) - Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» завершены 26 марта. Об этом он сказал, обращаясь с докладом к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Все мероприятия по спасению, поиску пострадавших завершены, считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — сказал Полетыкин в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Андрея Воробьева.

Днем 26 марта спасатели МЧС завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле». Из «Крокуса», разрушенного при пожаре, вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

МЧС опубликовало новый поименный список погибших в «Крокус Сити Холле». В нем названы 120 имен.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, ранения получили 182 человека. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Восемь из них арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая