Глава ФСБ: Первичные данные по теракту в «Крокусе» подтверждают украинский след

Александр Бортников

CentralAsia (CA) - Директор ФСБ России Александр Бортников считает, что самостоятельно исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», им должны были помочь. По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают «украинский след».

Журналист Павел Зарубин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил главу ФСБ прокомментировать заявления властей Украины о непричастности к теракту в «Крокус Сити Холле». «Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это»,— сказал Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.

Александр Бортников отметил, что ФСБ будет и дальше изучать информацию, которая сможет показать, действительно ли украинская сторона участвовала в подготовке теракта в концертном зале в Подмосковье.

«Но во всяком случае пока есть все основания говорить, что это именно так, поскольку сами бандиты намеревались уйти именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали»,— заключил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, ранения получили 182 человека. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Восемь из них арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая