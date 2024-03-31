Ученые изучают характеристики городов, которые помогали бы улучшить психическое здоровье молодежи

CentralAsia (CA) - Ученые изучают характеристики городов, которые способствовали бы укреплению психического здоровья молодежи.

Чтобы определить характеристики города, которые могли бы укрепить психическое здоровье молодежи, исследователи провели первоначальный опрос группы из более чем 400 человек, включая молодежь и междисциплинарную группу исследователей, практиков и адвокатов. В ходе двух последующих опросов участники определили приоритетность шести характеристик, которые могли бы поддержать психическое здоровье молодых горожан: возможности для развития жизненных навыков; благоприятная для возраста среда, которая принимает чувства и ценности молодых людей; свободные и безопасные общественные пространства, где молодые люди могут общаться; занятость и гарантии трудоустройства; вмешательства, направленные на социальные детерминанты здоровья; и городской дизайн с учетом вклада молодежи и приоритетов.

Статья была опубликована в журнале Nature.

Ведущим автором исследования является Памела Коллинз, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психического здоровья Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга. Исследование проводилось, когда Коллинз преподавала в Вашингтонском университете.

Города уже давно привлекают молодежь. Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, к 2050 году в городах будет проживать 70% детей в мире. Хотя городская среда влияет на широкий спектр показателей здоровья, как положительных, так и отрицательных, их воздействие проявляется неодинаково. Психические расстройства являются ведущими причинами инвалидности среди молодежи в возрасте от 10 до 24 лет во всем мире. Неравенство в городах, насилие, нехватка зеленых насаждений и страх перед перемещением непропорционально сильно влияют на маргинализованные группы, повышая риск ухудшения психического здоровья среди городской молодежи.

«Прямо сейчас мы живем с самой большой популяцией подростков в мировой истории, так что это невероятно важная группа людей, заслуживающая внимания всего мира. Инвестирование в молодежь — это инвестиция в их нынешнее благополучие и будущий потенциал, а также это инвестиция в следующее поколение — детей, которых они родят», - говорит Коллинз.

Сбор данных для исследования начался в апреле 2020 года, в начале пандемии COVID-19. Чтобы отразить ее возможные последствия, исследователи добавили открытый опросный вопрос, в котором участникам дискуссии задавали вопрос о том, как пандемия повлияла на их восприятие психического здоровья молодежи в городах. Участники дискуссии сообщили, что пандемия либо пролила новый свет на неравенство и неравномерное распределение ресурсов, с которыми сталкиваются маргинализированные сообщества в городских районах, либо подтвердила их предвзятые представления о том, как социальная уязвимость усугубляет последствия для здоровья.

Для своего исследования исследователи набрали группу из более чем 400 человек из 53 стран, включая 327 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, из самых разных областей, включая образование, адвокацию, здоровье подростков, психическое здоровье и употребление психоактивных веществ, городское планирование и развитие, данные и технологии, жилье, и уголовное правосудие. Исследователи провели три последовательных опроса среди участников дискуссии, начиная с апреля 2020 года, в ходе которых участникам было предложено определить элементы городской жизни, которые способствовали бы укреплению психического здоровья молодежи.

Затем 37 основных характеристик были сгруппированы по шести областям: внутриличностная, межличностная, общественная, организационная, политическая и окружающая среда. В рамках этих областей участники дискуссии ранжировали характеристики на основе непосредственного воздействия на психическое здоровье молодежи, способности помочь молодежи процветать и легкости или осуществимости реализации.

Взятые вместе, характеристики, выявленные в исследовании, представляют собой всеобъемлющий набор приоритетов, которые политики и градостроители могут использовать в качестве руководства для улучшения психического здоровья молодых горожан. Среди них: ориентированные на молодежь услуги в области психического здоровья и образования могли бы способствовать эмоциональному развитию молодых людей и их самоэффективности.

Инвестиции в пространства, способствующие установлению социальных связей, могут помочь облегчить переживание молодыми людьми изоляции и поддержать их потребность в здоровых, доверительных отношениях. Создание возможностей трудоустройства и гарантий занятости могло бы компенсировать экономические потери, которые понесли молодые люди и их семьи во время пандемии, и помочь городам удержать жителей после массового исхода из городских центров в эпоху COVID.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что создание города, благоприятного для психического здоровья молодежи, требует инвестиций во множество взаимосвязанных секторов, таких как транспорт, жилье, занятость, здравоохранение и городское планирование, с центральным акцентом на социальную и экономическую справедливость. Они также требуют подходов к политике городского планирования, которые предполагают системное и устойчивое сотрудничество, без увеличения существующих привилегий посредством таких инициатив, как джентрификация и развитие зеленых зон за счет маргинализированных сообществ, нуждающихся в доступном жилье.