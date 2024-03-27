В Душанбе допрашивают родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе», - СМИ

// Москва 24

CentralAsia (TJ) - В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщают Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности.

Как уточнили собеседники Reuters, российские следователи 26 марта приехали в Душанбе и допросили родственников четырех арестованных граждан Таджикистана. По просьбе российской стороны их семьи доставили в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки.

Источник «РИА Новости» не уточняет, допрашивали родственников российские или таджикские силовики. По его данным, ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 139 человек, пострадали 182. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.

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