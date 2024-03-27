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В результате обрушения моста в США погибли шесть человек
Предыстория: В США рухнул двухкилометровый мост, в него врезалось грузовое судно

CentralAsia (TM) -  В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщил NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента строительной компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

По словам Притцкера, одного человека удалось спасти. Другие подробности он не привел. Губернатор Мэриленда Уэс Мур незадолго до этого выразил надежду, что экипаж грузового судна, который врезался в мост, можно спасти.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта. В основание моста врезалось грузовое судно, шедшее под флагом Сингапура. После столкновения судно загорелось и затонуло. Пожарная служба Балтимора заявила, что на переправе в момент происшествия работали семь строителей. Уэс Мур ввел в регионе режим ЧП.

Как сообщал Мур, в воде под обрушенным мостом с помощью гидролокатора обнаружили пять транспортных средств, включая три пассажирских автомобиля и цементовоз. Как отмечает NBC, власти считают, что людей в транспортных средствах не было. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет оснований полагать, что обрушение моста — преднамеренный акт.

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