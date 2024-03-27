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Токаев назначил послов Казахстана в Иране, Израиле, Камбодже и Лаосе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Иране, Камбодже, Лаосе и Того, сменил послов в Израиле и Северной Македонии.

Так, указом президента посол Казахстана в Венгрии Жанибек Абдрашов освобожден от должности посла Казахстана в Северной Македонии по совместительству. На эту должность назначен Сатыбалды Буршаков, освобожденный от должности посла в Израиле и в Республике Кипр по совместительству. Вместе тем послом Казахстана в Израиле назначен Даулет Ембердиев.

Онталап Оналбаев назначен послом Казахстана в Иране. А посол Казахстана в Вьетнаме Канат Тушыш назначен послом Казахстана в Камбодже и в Лаосе по совместительству. Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы стала послом в Республике Того по совместительству.

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