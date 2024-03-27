В Подмосковье закрыли чайхану Алишера Касимова, арестованного по делу о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в Подмосковье, которым предположительно владеет подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов, приостановило работу, пишет «РИА Новости».

На здании кафе нет никаких сообщений о дальнейшем расписании работы, работу приостановила и соседняя баня. На ее двери сообщается без указания даты, что сегодня она закрыта. Сотрудник бани рассказал агентству, что заведение приостановило работу в связи с терактом в «Крокусе»: «Чайхана» закрыта, нам тоже сказали закрыть».

Кафе закрыли минимум на три дня, рассказали сотрудники кафе телеграм-каналу Shot.

Касимов арестован на два месяца, он является гражданином России, из гражданства Кыргызстана мужчина вышел в 2014 году. Мужчина сдавал трехкомнатную квартиру, так и познакомился с исполнителями теракта. Касимов подчеркивал, что не был в курсе о планах террористов: «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через «Авито.ру» написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру». Мужчина заявил о своей невиновности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 139 человек, пострадали 182. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.