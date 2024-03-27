В нескольких регионах Казахстана талыми водами подтоплены дома, дворы и дороги

CentralAsia (KZ) - В нескольких регионах Казахстана на севере, востоке и западе талыми водами подтоплены дворовые территории и жилые дома. В частности, подтопления произошли в Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и в области Абай, а также в Караганде.

В области Абай подтопления затронули село Караколь в Озерском сельском округе города Семей и поселок Подхозное в Жарминском районе, сообщает «Казинформ».

В Караколе активно идут работы по отводу талой воды, в село прибыли силы и средства ДЧС области.

В Подхозном ситуация под контролем, заверяют в ДЧС, хотя накануне здесь подтопило три дворовых участка. Глава отдела по ЧС Жарминского района Кайрат Тулегазин заверяет, что силы и средства приведены в готовность на случай «ухудшения ситуации».

В городе Аягоз произошел перелив воды через русло реки, в результате подтоплено пять дворовых участков.

«Подтопленных жилых домов не имеется. Для откачки талых вод из дворовых участков на месте работают силы и средства ДЧС области Абай», - заверили в МЧС.

В Костанайской области в селе Амангельды зафиксированы подтопления придворовых территорий жилых домов, пострадали девять двухквартирных и три одноквартирных дома. По информации акимата области, жители от эвакуации отказались, но в целом подготовлено 45 мест на базе школы-интерната. Также идет засыпка инертных материалов, откачка талых вод с территории жилых домов. Ситуация под контролем, заверили в акимате.

В то же время прохождение паводка в Акмолинской области перешло в напряженный режим, заявляют в ДЧС региона. С учетом прогнозных данных в зоне высокого риска находятся Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Сандыктауский и Ерейментауский районы. Накануне только в Кокшетау поступило порядка 30 заявок по откачке воды.

В области организована работа горячей линии, идет откачка талой воды в городах Кокшетау и Косшы, а также в Целиноградском, Аршалынском, Жаркаинском районах. В 10 районах на 71 паводкоопасных участках рек Нура, Жабай, Есиль, Жыланы, Калкаман, Карасу проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда. Для мониторинга возможных рисков на паводкоопасных реках и гидротехнических сооружениях будут выставлены 92 круглосуточных поста наблюдения.

Между тем несколько десятков жителей села Коянды Целиноградского района, недовольные противопаводковыми мероприятиями, накануне перекрыли дорогу. В селе затопило дома из-за несвоевременного вывоза снега. К собравшимся вышли аким района Бахидбек Оспанбеков и начальник ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев. В акимате заверяют, что в 22:00 вторника ситуация стабилизировалась, жители разошлись.

По данным МЧС на 6 утра среды, в селе Коянды ситуация стабилизировалась, откачано 80 тыс. кубометров талых вод.

Сильное снеготаяние и обильные дожди также привели к подтоплениям в Уральске и в девяти районах Западно-Казахстанской области. Как сообщает «Казинформ», оказались подтоплены подвалы трех социальных объектов, пять многоэтажных домов и дворовые территорий, а также 298 частных домов. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков. На телефоны экстренных служб «112» и «109» поступило 1 104 звонка, а на телефон горячей линии – 56 звонков.

По данным ДЧС региона, на 19 участках автодорог в пяти районах области произошли переливы.

«Из-за ухудшения ситуации в Каратобинском и Сырымском районах по линии ДЧС готовится дополнительная группировка сил и средств для оказания помощи», - отметили в ДЧС.

В реках Чижа-2 и Деркул вода продолжает поступать, и существует угроза подтопления поселка Чижа-2. Акимат подготовил два эвакуационных пункта на случай необходимости.

«Обстановка характеризуется сложной, проводится мониторинг и организовано оперативное реагирование местных исполнительных органов и служб гражданской защиты. По указанию акима области организовано круглосуточное дежурство всех служб, включая объекты жизнеобеспечения», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Также работы по откачке талых вод идут в Актюбинской и Атырауской областях. В частности, в 10 км от г. Шалкар в Актюбинской области талыми водами подтоплены четыре дома и два дворовых участка, были эвакуированы шесть человек. В Мугалжарском районе области, в 7 км от с. Бирлик, произошло подтопление дома в КХ «Алтынай», эвакуированы три человека. В этом же районе в с. Жагабулак произошло подтопление двух дворовых участков, а также возникла угроза повышение уровня воды в р.Жем. Эвакуированы 74 человека, из них 30 детей.

Кроме этого, по информации МЧС, накануне в Караганде в результате интенсивного поступления талых вод и перелива через ливневые колодцы произошло подтопление перекрестка пр.Шахтеров и ул. Сатыбалдина. В результате затопило подвал десятиэтажного жилого дома.

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