Цены на какао-бобы впервые в истории достигли 10 000 долларов за тонну

CentralAsia (CA) - На торгах 26 марта котировки фьючерсов на какао-бобы выросли на 3,9% – до 10 030 долларов за тонну. Такая стоимость была отмечена впервые в истории, сообщает CNBC.

Росту цен поспособствовали сложные погодные условия в Западной Африке, где производится около 70% мирового какао. Два крупнейших производителя, Кот-д’Ивуар и Гана, в последнее время пострадали от сочетания проливных дождей, сухой жары и болезней.

Согласно ноябрьскому отчёту Международной организации по какао, в конце 2023 года проливные дожди и распространение болезни чёрных стручков в двух странах повлияли на сельское хозяйство. Кроме того, плохие дорожные условия также затрудняли доставку бобов в порт.

«Поскольку эти две ведущие страны-производители поставляют около двух третей мировых какао-бобов, любые изменения в их производстве, как правило, оказывают значительное влияние на рынок какао», – заявили в организации.

Ранее сообщалось, что крупнейшие какао-заводы в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку, потому что не могут позволить себе приобрести какао-бобы, из которых изготавливают шоколад. В связи с этим ожидается, что цены на шоколад во всём мире взлетят.