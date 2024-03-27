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Джа Халиб выступит в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Джа Халиб, лучший рэпер и артист Казахстана, известный монголам по своим песням, таким как Medina, Sozvezdiye Angela и Leyla, даст концерт в Монголии 17 августа 2024 года. Вместе с ним приедет и его команда в полном составе. куда входят концертная группа, осветители, музыканты и тд.

Концерт состоится в “Shoppy park”. Организатором концерта является ”DD Entertainment“, соорганизаторами стали BlinkSoft, CGI Originals и Enter Media Agency. Для проведения концерта будет предоставлено 10 000 м2 газона.

Shoppy park откроется в этот день в 10:00 утра. В течение дня на его территории, в том числе и в VIP-зоне пройдут специальные мероприятия.

Билеты на Early bird уже распроданы, в то время как билеты на Late bird продаются по цене 109 900 тугриков. VIP-билет стоит 2 миллиона тугриков.

источник: АРД

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