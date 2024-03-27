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В Казахстане ожидаются похолодание и снег, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Погоду Казахстана 28-30 марта будет формировать обширный циклон, который, перемещаясь через территорию страны, принесет с собой осадки, а в горных районах – дождь с переходом в мокрый снег.

По данным «Казгидромета», в южных регионах ожидается значительное понижение температуры воздуха.

Также циклон принесет усиление ветра на большей части страны, а на севере республики ожидается гололед.

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