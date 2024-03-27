В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о высылке мигрантов

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CentralAsia (CA) - Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, в отношении 42 тысяч мигрантов вынесены решения о депортации из России, передает «РИА Новости».

«В отчетном периоде выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации», - говорится в докладе главка МВД РФ в Мосгордуме.

Уточняется, что около 11,5 тысяч иностранцев помещено в центр временного содержания.

В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства – около 43 тысяч, по месту пребывания – порядка 2 миллионов.