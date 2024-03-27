В Госдуме наградили подростков, в том числе 15-летнего Ислама. Они помогали эвакуировать людей из «Крокуса» во время теракта

- Азия и мир, общество
- 15:49, 27 марта 2024
- Просмотров: 6162 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Госдуме наградили подростков, в том числе 15-летнего Ислама Халилова, помогавшего эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, сообщает «РИА Новости».
Среди награжденных ребят также: Никита Иванов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина наградила ребят благодарностью комитета и подарила ноутбуки.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила благодарственные письма.
Депутат Госдумы Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам ручки и ежедневники с символикой Госдумы, добавив к ним подарочные книги о России.
15-летний Ислам Халилов во время теракта в «Крокус Сити Холле», вывел из здания более 100 человек. Он из Кыргызстана. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 139 человек, пострадали 182. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая.