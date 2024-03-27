В Госдуме наградили подростков, в том числе 15-летнего Ислама. Они помогали эвакуировать людей из «Крокуса» во время теракта

CentralAsia (CA) - В Госдуме наградили подростков, в том числе 15-летнего Ислама Халилова, помогавшего эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, сообщает «РИА Новости».

Среди награжденных ребят также: Никита Иванов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина наградила ребят благодарностью комитета и подарила ноутбуки.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила благодарственные письма.

Депутат Госдумы Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам ручки и ежедневники с символикой Госдумы, добавив к ним подарочные книги о России.

15-летний Ислам Халилов во время теракта в «Крокус Сити Холле», вывел из здания более 100 человек. Он из Кыргызстана. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 139 человек, пострадали 182. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая.