На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд среди мигрантов, задержали 21 человека

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- 16:32, 27 марта 2024
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- Обновлено: 16:38, 27 марта 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов на складе Wildberries в подмосковной Электростали проверяют документы у работников маркетплейса. Об этом компания сообщила на портале для продавцов.
«На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов»,— сообщил маркетплейс.
По данным telegram-канала Baza, у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. Задержали 21 человека.
По информации Mash, проверка коснулась около 5000 сотрудников предприятия.
Как пишет Baza, маркетплейс объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра, исключение — женщины с российским гражданством.
По данным Baza, силовики проверили четыре блока из девяти.