На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд среди мигрантов, задержали 21 человека

CentralAsia (CA) - Сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов на складе Wildberries в подмосковной Электростали проверяют документы у работников маркетплейса. Об этом компания сообщила на портале для продавцов.

«На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов»,— сообщил маркетплейс.

По данным telegram-канала Baza, у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. Задержали 21 человека.

По информации Mash, проверка коснулась около 5000 сотрудников предприятия.

Как пишет Baza, маркетплейс объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра, исключение — женщины с российским гражданством.

По данным Baza, силовики проверили четыре блока из девяти.