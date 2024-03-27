Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 140 человек

CentralAsia (CA) - Один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших выросло до 140 человек, передает ТАСС.

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное»,— сообщил министр на брифинге. Четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 человек — в тяжелом состоянии. На лечении в больницах остаются 80 человек, среди них шестеро детей.

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». Был опубликован предварительный список погибших — в нем 120 фамилий. По последним данным, пострадали от атаки террористов 360 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.