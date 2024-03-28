Введен в эксплуатацию первый в Монголии завод по переработке и утилизации автомобильных аккумуляторов. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Первый в Монголии завод по снижению, уничтожению, временному хранению, сбору, транспортировке и переработке негативного воздействия свинцово-серных аккумуляторов, выведенных из эксплуатации автотранспорта, на здоровье человека и окружающую среду, создан в столичном районе Налайх и открыт 26 марта.

Таким образом, 7000 тонн или 300 000-400 000 штук отработанных свинцово-серных аккумуляторов будут перерабатываться полностью автоматическим способом, отвечающим современным требованиям. В результате можно очистить 98 процентов отходов свинца, 98 процентов растворов серной кислоты и более 10 химических веществ.

Первый завод по переработке отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (ОСКАБ) в Монголии был построен и введен в эксплуатацию ООО «Электрокем Монгол» на собственные средства, было создано 75 новых рабочих мест и будет выделено в госбюджет 1,2-1,8 млрд тугриков в год.

Достоинства применяемой технологии :

•пониженное содержание свинца в газовых выбросах;

•снижение образования шлаков в 1,4 раза;

•снижение выбросов диоксида серы в 2,5 раза по сравнению с базовой технологией;

•отсутствие промышленных стоков;

•попутная утилизация всех серосодержащих компонентов сырья (сернокислотного электролита, сульфатной части свинцовой пасты) в товарный продукт.

•данная технология признана в настоящее время наилучшей из существующих в мире.

Технологический процесс предприятия полностью соответствует «Техническим руководящим принципам экологически обоснованного использования отходов свинцовых аккумуляторных батарей», которые приняты на шестом совещании Конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Женева, 9-13 декабря 2002 г.).

источник: middleasiannews.com

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