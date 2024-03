Король Великобритании Карл III направил благодарственное письмо коллективу пьесы «Монгольский Хан»

CentralAsia (MNG) - Его Величество король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III направил благодарственное письмо и поздравления коллективу спектакля «Монгольский Хан», представившему спектакль в театре «Колизеум» в лондонском Вест-Энде. Благодарственное письмо было передано личным секретарем Короля Муна Шамсуддином через посольство Монголии в стране.

В письме говорится:

«Букингемский дворец

18 марта 2024 г.

Король попросил меня поблагодарить вас за ваше содержательное послание и за самый щедрый подарок - картину, которую вы так любезно отправили Его Величеству.

Ваш чрезвычайно заботливый жест очень ценен. Очень хорошо, что вы нашли время написать королю, который надеется, что вы тоже хорошо провели Рождество, и желает вам удачного Нового года.

Выражаем самую теплую благодарность и наилучшие пожелания Его Величества Вам, продюсерской команде спектакля «Монгольский Хан» и всем сотрудникам Посольства Монголии.

Искренне Ваш,

Муна Шамсуддин

Помощник личного секретаря короля».

Спектакль «Монгольский Хан» был показан 17 раз в течение 15 дней с 17 ноября по 2 декабря 2023 года в театре «Колизей» в Лондоне, столице Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и был представлен в общей сложности около 40 тыс. зрителям.

Спектакль «Монгольский Хан» подписал соглашение о начале азиатского турне и будет показан в Sands Theater комплекса Marina Bay Sands в течение четырех недель с 17 октября, а затем труппа планирует отправиться в международный тур по Азии, Европе и странам Персидского залива.

