Во время сильной метели в Улан-Баторе столкнулись 17 автомобилей. Видео

CentralAsia (MNG) - По меньшей мере 17 автомобилей столкнулись в ДТП из-за сильной метели в столице Монголии, которая привела к ухудшению видимости. Об этом в среду сообщило Управление дорожной полиции Монголии.

«Массовая авария произошла сегодня утром на шоссе, соединяющем столицу Монголии и международный аэропорт Чингисхан, в долине Хөшигийн Хөндий монгольского аймака Төв в 52 км от Улан-Батора. Информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в официальном сообщении.

Согласно данным Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный снегопад в среду ранним утром обрушился на монгольскую столицу Улан-Батор.

По предварительному прогнозу синоптиков, сильнейшая снежная буря скоро охватит большую часть территории Монголии. Температура атмосферного воздуха в некоторых местах опустится до минус 14 градусов.

Специалисты утверждают, что Монголия имеет резко-континентальный климат и является одной из наиболее уязвимых стран мира к изменению климата.

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