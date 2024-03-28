Учредитель GEIDCO призвал ускорить развитие чистой энергетики в РФ и Монголии

CentralAsia (MNG) - Формирование современной энергосистемы с преобладанием чистых источников в Азии требует ускоренного развития экологически чистого энергетического сектора в КНР, а также в Монголии и России. Об этом заявил председатель-учредитель Организации развития и сотрудничества глобального объединения энергосистем (GEIDCO) Лю Чжэнья.

«Чтобы создать азиатское энергетическое объединение (современная энергосистема с применением низкоуглеродных технологий - прим. ТАСС), [требуется] ускорить масштабное развитие чистой энергетики в Западной и Центральной Азии, в Монголии, России, в Западном и Северном Китае, а также в Мьянме, - подчеркнул он в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ), который открылся на острове Хайнань. - Я надеюсь, что мы проявим солидарность и будем действовать в одном направлении».

Как уточнил учредитель GEIDCO, трансформация энергосистем в Азии имеет много схожего с аналогичными процессами в других регионах. "Глобальное энергетическое объединение (инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по удовлетворению глобального спроса на электроэнергию - прим. ТАСС) - это и есть [нужное] решение, - добавил Лю Чжэнья. - Тем самым можно скоординировать [усилия] для развития, удовлетворить потребности человечества, учитывая и используя различия в ресурсах, [условиях] климата, в географической широте и в ценах на электричество". Он полагает, что этому вопросу, несмотря на его важность, не уделяется достаточно внимания.

В 2015 году Си Цзиньпин выдвинул инициативу по созданию глобального энергетического объединения. Это современная энергосистема, способствующая переходу к экологически чистым источникам. GEIDCO играет важную роль в продвижении международного сотрудничества в этой сфере.

В 2024 году БАФ проходит 26-29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". Российскую сторону на нем представляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, которого сопровождает посол России в Пекине Игорь Моргулов.

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