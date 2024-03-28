Студенты ВСГУТУ РФ отправились на стажировку в Монголию

CentralAsia (MNG) - В первую научную международную поездку в 2024 году отправились шесть студентов бакалавриата и магистратуры Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Учащихся первого университета Бурятии уже радушно приняли в Монгольском государственном университете науки и технологии (МГУНиТ) и Финансово-экономическом университете Монголии (ФЭУМ).

«Пятеро студентов ВСГУТУ по четырём техническим направлениям направились в Монгольский государственный университет науки и технологий. Ещё одна студентка - в Финансово-экономический университет Монголии. Совместные учебные программы будут насыщенными, а научно-исследовательские работы обещают высокую результативность. Желаем успехов!», - отметила проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству ВСГУТУ Ирина Имидеева.

В течение пяти дней они ознакомятся с работой профильных учебных подразделений и лабораторий, прослушают лекции. К примеру, магистрант направления «Биотехнология» Тамир Содномов проходит стажировку на базе кафедры «Биотехнологии и нутрициологии» МГУНиТ. В его программу вошли посещение лекций и практических занятий по генной инженерии, а также ознакомление с лабораторией по изучению генома лошадей. Студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Гэрэлма Цыденжапова в рамках стажировки в ФЭУМ ознакомится с работой кафедр факультета экономики и управления, а также прослушает ряд лекционных и практических занятий по экономике и маркетингу.

источник: AРД

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