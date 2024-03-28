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Монголия реализует проект по борьбе с опустыниванием в сотрудничестве с Китаем

CentralAsia (MNG) -  27 марта, министр финансов г-н Жавхлан Болд и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань подписали обменное письмо на «Проект по созданию монгольско-китайского центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием», который будет реализован на средства гранта правительства Китая правительству Монголии.

Реализуя этот проект, обе страны выполнят свои обязательства по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, смягчат последствия изменения климата в регионе и увеличат облесение до девяти процентов за счет активизации возрождения зеленого развития.

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