Монголия реализует проект по борьбе с опустыниванием в сотрудничестве с Китаем

CentralAsia (MNG) - 27 марта, министр финансов г-н Жавхлан Болд и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань подписали обменное письмо на «Проект по созданию монгольско-китайского центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием», который будет реализован на средства гранта правительства Китая правительству Монголии.

Реализуя этот проект, обе страны выполнят свои обязательства по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, смягчат последствия изменения климата в регионе и увеличат облесение до девяти процентов за счет активизации возрождения зеленого развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения