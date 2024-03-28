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Число погибших в «Крокусе» выросло до 143 человек

CentralAsia (CA) -  МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

По состоянию на 20:15 27 марта, в списке значатся 143 фамилии.

Как отмечается, список отражает данные Минздрава РФ и корректируется на основании информации судебно-медицинских исследований.

Согласно официальным данным, при нападения на концертный зал также пострадали 360 человек, включая 11 детей.

Следственный комитет РФ сообщил, что получил 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их родных или близких в результате теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.

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