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Парламент Таиланда легализовал однополые браки

CentralAsia (CA) -  Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков в стране. Об этом сообщает Reuters.

За принятие закона проголосовали 400 из 415 депутатов.

В соответствии с новой нормой, брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как раньше. Однополые пары получат те же права, что и гетеросексуальные — на налоговые льготы, наследство супруга и на усыновление детей.

Закон вступит в силу через 120 дней после одобрения сенатом и подписания королем.

После окончательного принятия закона Таиланд станет 37-й страной мира, где разрешены однополые браки.

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