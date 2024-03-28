Глава военной разведки Украины: Россия знала о подготовке теракта в «Крокусе» с 15 февраля

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Российские спецслужбы знали заранее о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», утверждает начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — заявил Буданов во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

По словам главы ГУР, в Кремле знали, откуда и через какие две страны в Россию прибудут боевики. «Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба «башен», чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину», ― сказал Буданов.

Говоря об «украинском следе», который Кремль ищет в теракте, начальник военной разведки отметил, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения на концертный зал погибли 143 человека и еще 360 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». При этом российские власти утверждают, что за терактом стоит Украина. Об этом высказывались как президент РФ Владимир Путин, так и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Украина отрицает причастность к теракту.