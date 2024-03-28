Таджикистан снова зальет дождями и похолодает

CentralAsia (TJ) - По прогнозам синоптиков Таджикистана, до конца марта жителей республики ожидает переменчивая погода с осадками. Особенно это касается горных районов, где местами прогнозируется снег.

Дожди в стране будут идти три дня.

28-29 марта также возможны сходы снежных лавин в горных районах РРП, а также на автодорогах Душанбе-Чанак и по западу ГБАО.

В Душанбе дожди начнутся уже завтра, 28 марта. 29 марта прогнозируется переменная погода с возможностью дождя и грозы. 30 марта будет сильный дождь. 31 марта ночью будет дождь, а днем уже не будет осадков. Ночные температуры в эти дни будут колебаться от 7 до 13 градусов тепла, а дневные - от 9 до 22 градусов тепла.

В РРП прогнозируется переменная облачность с дождем 29 марта, 30 марта и 31 марта. В горных районах также возможен снег. Дневная температура 31 марта составит около 18-23 градусов тепла, но ночью 30 марта ожидается понижение до 9-14 градусов тепла.

В Хатлонской области ожидается переменная облачность. Днем 31 марта температура может достигать 20-25 градусов тепла, однако ночью 30 марта ожидается понижение до 9-14 градусов тепла после дождя, прогнозируемого на 29 марта.

В Согдийской области также ожидается переменная облачность. Дневная температура 31 марта составит около 14-19 градусов тепла, но ночью 30 марта ожидается понижение до 1-6 градусов тепла также после дождя, прогнозируемого на 29 марта.

В Горно-Бадахшанской автономной области также ожидается переменная облачность с возможными осадками. 29 марта не предвидится осадков, однако 30-31 марта в отдельных районах могут возникнуть кратковременные осадки в виде дождя или снега. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с, местами усиливаясь до 10-15 м/с.

На западе области ночью ожидается температура от -1 до +4 градусов, что означает небольшое понижение температуры или даже небольшой мороз. Днем температура может достигать от 4 до 9 градусов тепла, а иногда даже 18-20 градусов в течение дня.

Однако 30 марта температура может снова понизиться до 12-14 градусов тепла. На Востоке ГБАО ночью 30 марта ожидается от -1 до +4 градусов, а днем температура составит 4-9 градусов тепла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения