В Астане прошел суд над бывшим министром по делу об убийстве жены. Бишимбаев заявил, что обвинение против него построено на измышлениях

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В Астане прошло главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Суд проходит с участием присяжных заседателей, передает informburo.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова зачитала результаты судебно-медицинской экспертизы трупа.

«Обнаружены следующие телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины, кровоподтёки лица, левой ушной раковины, левой заушной области, оскольчатый перелом носовой кости, кровоподтёк, ссадины и ушибленная рана подбородочной области. Кровоизлияния в мягкие ткани лица, носовой области, области верхней челюсти, подбородочной области, кровоизлияние в мягкие ткани головы, лобно-теменной области справа, в теменной области слева, в правой височной области, затылочной области по центру. Острая субдуральная гематома (...) Кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку правой затылочной доли мозжечка справа, Варолиева моста справа отёк и набухание вещества головного мозга с дислокацией срединных структур», – сообщила прокурор.

По её словам, эти повреждения могли образоваться в срок менее суток до наступления смерти.

«При неоднократном воздействии тупых твёрдых предметов применительно к живым лицам в своей совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью по критерию опасности для жизни и состоят в прямой причинной связи со смертью», – сказала Айжан Аймаганова.

По словам прокурора, в крови Салтанат Нукеновой не обнаружили наркотических средств.

Как отметила Аймаганова, судебно-медицинская экспертиза трупа показала, что в крови Салтанат Нукеновой выявили менее 1,5% спирта, что оценивается как незначительное влияние алкоголя на организм.

«При химико-токсикологическом исследовании внутренних органов Нукеновой наркотических, лекарственных и психотропных веществ не обнаружено. После вскрытия мочевого пузыря была произведена проба на наркотические средства, которая также дала отрицательный результат», – сказала Аймаганова.

На вопрос судьи Айжан Кульбаевой, признаёт ли Куандык Бишимбаев свою вину, подсудимый ответил: «Не признаю».

«Вам вменяется причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иных насильственных действий, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости. То есть статья 110 ч. 2 п. 1. В этой части вы обвинение полностью не признаёте?», - спросила судья Айжан Кульбаева.

В ответ Куандык Бишимбаев заявил, что у него «не было возможности рассказать свою историю ни в досудебном следствии, нигде вообще».

«Всё, что сейчас зачитывал прокурор, это во многом измышления, для которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления с моей стороны никогда совершено не было», - сказал Бишимбаев.

По второй статье — 99 ч. 2 — убийству с особой жестокостью Куандык Бишимбаев также не признал свою вину.

«Я не то, что в полном объёме не признаю вину, я говорю о том, что я не совершал умышленного убийства человека с особой жестокостью. Надеюсь, у меня будет возможность изложить свою позицию», - добавил подсудимый.

Второй подсудимый Бахытжан Байжанов заявил, что он «не знает, совершил ли он преступление».

«Я признаю, что действительно просил удалить видеозаписи (из зала ресторана BAU, на которых зафиксировано избиение Салтанат Нукеновой), а также просил отвезти телефон Салтанат (Нукеновой) домой. Я не знаю, совершил ли я преступление. На тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает», - рассказал Бахытжан Байжанов.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Изначально подозреваемому вменяли лишь одну статью – 99-ю, часть 2, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Однако позже его также обвинили в истязании (статья 110, часть 2, УК РК). Также к подсудимому будет применяться статья 14, часть 2, УК РК «Рецидив особо тяжкого преступления». В отношении директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, который является родственником экс-министра, завершили расследование по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК.

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