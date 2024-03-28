Токаев прибыл с рабочим визитом в Китай

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаева встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Напомним, что 28-29 марта Токаев будет находиться с рабочим визитом в Китае. Помимо участия в сессии Боаоского азиатского форума, он встретится с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения