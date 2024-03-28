В реке возле обрушившегося моста в Балтиморе обнаружили останки двух человек

CentralAsia (CA) - В реке Патапско неподалеку от обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) обнаружили останки двух человек, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом расследования. Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате обрушения моста.

Как пишет WP, найденные в реке тела были опознаны. Погибшие — 35-летний уроженец Мексики Алехандро Эрнандес Фуэнтес и 26-летний гватемалец Дорлиан Рониал Кастильо Кабрера. Исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкер сказал газете, что мужчины были в числе шести погибших, о которых сообщали власти.

Как отмечает WP, 26 марта полиция штата Мэриленд допустила, что на мосту в момент обрушения также находились автомобилисты, которые, вероятно, погибли. Губернатор Мэриленда Уэс Мур накануне говорил, что в воде под обрушенным мостом с помощью гидролокатора обнаружили пять транспортных средств, включая три пассажирских автомобиля и цементовоз. Людей в транспортных средствах не было, писала NBC News со ссылкой на заявления властей.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта. В основание моста врезалось грузовое судно, шедшее под флагом Сингапура. После столкновения судно загорелось и затонуло. Пожарная служба Балтимора заявила, что на переправе в момент происшествия работали семь строителей. Уэс Мур ввел в регионе режим ЧП.