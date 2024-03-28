В Казахстане проверяют все ТЦ и концертные залы после теракта в Москве

CentralAsia (KZ) - В Казахстане после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве проводят дополнительные проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах сената, передает Tengrinews.kz.

Среди уязвимых объектов замминистра перечислил все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров, а также объекты образования, здравоохранения и другие места скопления людей.

«На сегодняшний день мы работу проводим, с тем чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, по остальным, по крайней мере, пройдем, побеседуем с собственниками, посмотрим по вопросам укрепленности, дадим рекомендации. В этом плане мы работаем», - заверил замминистра.

Также Игорь Лепеха напомнил о том, что с 1 января в Казахстане введена обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в страну. По информации полицейского, с начала года благодаря ей было установлено 10 преступников, которые пытались въехать в Казахстан.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 143 человека, пострадали 360. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. ФСБ сообщала о задержании 11 подозреваемых, 8 из них отправлены под арест до 22 мая.

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