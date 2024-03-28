В Ташкенте из-за сильного ветра повалились деревья

CentralAsia (UZ) - В ряде районов Ташкента 28 марта из-за сильных порывов ветра повалились деревья. Некоторые ветви и целые стволы упали на автомобили, другие повредили линии электропередачи, сообщает «Газета.uz».

Накануне «Узгидромет» прогнозировал усиление ветра в Ташкенте до 12−17 м/с и возможность грозы. Сейчас ветер стих, начался дождь.

В социальных сетях опубликовано много фотографий, упавших деревьев и их частей.

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