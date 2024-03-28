В Москве мигранты из Таджикистана после теракта в «Крокусе» боятся, что их отправят на войну в Украине - The New York Times

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Мигранты из Таджикистана в Москве стараются не выходить из дома, потому что из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» опасаются депортации или массовой отправки в Украине, пишет The New York Times.

В публикации говорится, что в России в соцсетях усилилась антимигрантская риторика в связи с тем, что четверо задержанных подозреваемых в теракте в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана. Наиболее активно ксенофобия начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров. Как следствие, Кремль удовлетворяет запросы сторонников войны, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

Согласно государственной статистике РФ, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты. Менеджер пищевого бизнеса в Москве, где работают таджики, сказала в комментарии NYT, что настроения напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу, сказала она.

Мигранты опасаются не только депортации, но и того, что их могут привлечь к войне в Украине, заявил 25-летний Сайданвар, недавно покинувший Москву таджикский правозащитник.

«Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу», - сказал он.

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